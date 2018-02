Sem-teto preparam passeata pelo centro de São Paulo Os sem-teto, que fizeram uma série de invasões desde a noite de terça-feira, 10, continuam acampados em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal (CEF) na Praça da Sé, região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 11, segundo informações da Rádio Eldorado. Eles programam uma passeata pela cidade e aguardam um outro grupo com cerca de 200 sem-teto que estão acampados desde a madrugada nas proximidades do antigo edifício do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), na Praça Roosevelt. O grupo chegou a invadir esse prédio, mas acabaram sendo retirados pela Polícia Militar e montaram o acampamento na calçada. Os manifestantes devem sair em passeata pelas ruas do centro e pretendem passar pelo CDH, na Rua Boa Vista, e também pelo Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, onde vão entregar uma carta de representação. A caminhada deve seguir até a sede da Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, também na região central. No entanto, de acordo com os organizadores da marcha, não deverá ser feita nenhuma manifestação no local. De lá, os sem-teto vão para a Praça da Sé, onde vão aguardar o resultado de uma reunião entre representantes da União Nacional por Moradias Populares e a secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, em Brasília. Em seguida, os sem-teto decidem se permanecem acampados ou não na Praça da Sé.