Sem tropeço e com simpatia de aeromoça

De resto, a ansiedade de todo o início; assim, também casal-âncora parecia ansioso. Ainda assim, não deu fôlego à candidata, padrão que deve se repetir nas próximas entrevistas.

A expectativa sobre Dilma é grande. Há meses, apostava-se num tropeço; no descontrole. O fato político é que isto ainda não ocorreu.

Dilma Rousseff surgiu com sorriso e simpatia de aeromoça. Andou, no entanto, no fio da navalha: orgulha-se do presidente Lula, mas mantém identidade; não "maltrata", apenas buscou "fazer com que o Brasil se esforce". Sócia do presidente, é "mulher firme" e exigente. Quanto aos aliados, foram eles que convergiram ao governo, não o contrário. O PT errou e aprendeu.

A promessa é "dar continuidade, sem repetir". Avançar. A "candidata de Lula" foi, enfim, formalmente apresentada.