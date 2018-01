Semana começa com frio intenso no Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul teve uma das madrugadas mais frias do ano nesta segunda-feira, 21, quando a água congelou dentro de encanamentos e na superfície de pequenos córregos e lagos em diversos municípios da região serrana. A estação da MetSul Meteorologia registrou 4,1 graus negativos no cume do Monte Negro, a 1,4 mil metros de altitude, em São José dos Ausentes, na divisa com Santa Catarina. A temperatura só não foi a mais fria do ano porque no dia 31 de julho, no mesmo local, o termômetro marcou 6,2 graus negativos. O boletim diário do 8º Distrito de Meteorologia indicou como temperatura mínima do dia os 3,5 graus negativos verificados pela estação de Cambará do Sul. Também relatou a ocorrência de geadas fortes em Bom Jesus, Passo Fundo e Encruzilhada do Sul e moderadas em São Luiz Gonzaga, Lagoa Vermelha, Ibirubá, Santa Maria, Bagé e Uruguaiana. O frio que atinge todo o Estado deve-se à chegada de uma massa de ar polar que vai perder intensidade durante a semana. Há previsão de geadas até quinta-feira, mas as temperaturas tendem a subir gradativamente. Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, a oscilação vai de um grau negativo a 20 graus nesta terça-feira e de 7 graus na madrugada a 30 graus à tarde de sexta-feira. Não há previsão de chuva para os próximos quatro dias.