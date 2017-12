Semana começa com pancada de chuva em boa parte do País

São Paulo, 9 - A segunda-feira, 9, terá chuva em forma de pancada em grande parte do País, segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Poderão ocorrer temporais localizados nas regiões Norte, Centro-Oeste, faixa norte do Nordeste, oeste do Paraná e de Santa Catarina. Na região Sudeste, haverá variação de nebulosidade, aberturas de sol e pancadas de chuva em grande parte da região.

Em São Paulo, demais áreas do Paraná, de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde e também choverá forte. A instabilidade aumentará a partir da noite no oeste do Rio Grande do Sul.

O tempo estará instável com sol e chuva passageira na faixa leste da Bahia e leste da Paraíba. No interior do Nordeste e centro-sul do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens e com temperatura estável.