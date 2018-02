Semana começa com pancadas de chuva em grande parte do País

A segunda-feira, 22, terá pancadas de chuva em praticamente todo o país. No sul e sudoeste do Rio Grande do Sul as pancadas ocorrerão logo pela manhã. Na parte leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná as pancadas ocorrerão a partir da tarde.

Na parte oeste da Região sul, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, no norte do Amazonas e no noroeste do Pará as pancadas serão isoladas podendo ocorrer a qualquer hora do dia.

No litoral de São Paulo haverá sol com variação de nuvens. No leste do Rio, do Espírito Santo, em Alagoas, no leste de Pernambuco e da Paraíba, no sul do Rio Grande do Norte, no extremo noroeste do Pará, no norte do Amapá e no sul de Roraima o dia terá apenas uma pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

Nas demais áreas do país o dia será de sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, sendo que alguns pontos existe a possibilidade de chover forte. As temperaturas estarão estáveis.