Semana começa com sol em grande parte do País

SÃO PAULO - A semana começa com sol e temperaturas elevadas em grande parte do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A segunda-feira, 5, será mais um dia em que o calor e as elevadas temperaturas provocarão pancadas de chuva localmente forte sobre o Norte do Brasil, em Mato Grosso e em Mato Grosso do sul. Já em Goiás, a chance de pancadas de chuva será pequena e só no período da tarde.

No Sul do País, o tempo segue aberto em praticamente toda a região, com um pouco mais de nuvens entre o centro-leste de Santa Catarina e do Paraná. Os ventos úmidos que sopram do oceano facilitam a formação de nuvens carregadas no leste nordestino, nesta área haverá chance de chuva forte entre Bahia e Pernambuco.

Poderá chover forte também no norte do Maranhão e do Piauí. Nas demais áreas da Região chove em forma de pancadas isoladas, apenas no norte e oeste baiano o dia ficará mais seco. Já no Sudeste a umidade aumenta no leste do Estado de São Paulo e na cidade do Rio onde o dia será de sol e variação de nuvens.

Nas áreas de serra destes Estados haverá uma pequena chance de pancadas de chuva à tarde de forma bem localizada. No litoral norte fluminense o dia será nublado com chuva isolada. No Espírito Santo e no nordeste de Minas, ocorrerão pancadas de chuva a qualquer momento. O sol aparece entre nebulosidade variável nas demais áreas da região.