Semana Cultural dará reprografia certificada A 34.ª edição da Semana de Portinari termina no dia 23, em Brodowski. É um evento tradicional no município, realizado pela Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari em parceria com a prefeitura. A expectativa é de reunir entre 15 mil e 30 mil pessoas. E uma das novidades deste ano é a possibilidade de o visitante, além de prestigiar as quatro exposições, sair do museu com uma reprografia certificada do artista, com custo entre R$ 50 e R$ 600. "Teremos mais de 100 artistas, de vários lugares, participando e vamos de encontro ao público, também, nos bairros", diz a diretora da associação, Angélica Fabbri.