Semana de temperatura amena e céu nublado em SP; feriado pode ser frio O paulistano pode esperar tempo nublado durante toda a semana, até mesmo no feriado do Dia da Consciência Negra, na quinta. Até lá, a temperatura não deve ultrapassar 20°C, com pancadas de chuva localizadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "No feriado deve ser registrado frio incomum para esta época, com mínima de 13°C", afirma o meteorologista Franco Villela."Aberturas de sol podem surgir a partir da tarde de quinta, mas a predominância até domingo é de tempo nublado na capital e no litoral." A chuva que atingiu a capital ontem trouxe transtornos especialmente à zona norte. Às 10 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências decretou estado de atenção nas zonas norte, leste, oeste, no centro e nas Marginais. Ao longo do dia, foram registrados 17 pontos de alagamento, dois deles com interrupção do tráfego por causa do entupimento de bueiros. As chuvas provocaram o desabamento do muro de uma casa na zona norte e a queda de sete árvores, segundo os bombeiros. Não houve feridos. Em Guarulhos, quatro pessoas ficaram levemente feridas no desabamento de uma casa. No litoral norte, em Ubatuba, os 157 milímetros de chuva registrados pelo Inmet na manhã de ontem equivalem a 57% da média histórica mensal nesta época do ano na cidade. Ali, 33 pessoas estão desalojadas. Em Caraguatatuba, a Defesa Civil contabilizou 36 adultos e 45 crianças desabrigadas em casas de parentes e outros três adultos e sete crianças desalojadas. Nas duas cidades, as famílias foram levadas para alojamentos em ginásio de esportes e centros comunitários. Em São Sebastião, várias ruas dos Bairros São Francisco e Canto do Mar foram alagadas. No Rio, as chuvas provocaram congestionamentos nas principais vias expressas, interdição, por 13 minutos, da Ponte Rio-Niterói e o fechamento para decolagens do Aeroporto Santos Dumont, às 17 horas. Os pousos eram realizados por instrumentos. Choveu forte entre 16 horas e 18 horas. A estação meteorológica do Forte de Copacabana registrou 58,2 milímetros de chuva. Em Jacarepaguá, na zona oeste, choveu 52,8 milímetros. Isso corresponde, em média, a um terço do que é previsto para todo o mês de novembro.