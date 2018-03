Semana do Natal terá três sorteios da Mega-Sena

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal fará três sorteios da Mega Sena na semana do Natal. Os sorteios serão realizados na segunda-feira, 20, quarta-feira, 22, e na sexta-feira, 24, véspera de Natal. No sábado, 25, nenhum sorteio será feito.

Segundo a Caixa, a semana do Natal tem um sorteio a mais para incentivar os apostadores a jogarem na Mega da Virada, que terá prêmio de aproximadamente R$150 milhões este ano. Além disso, na semana do Ano Novo será realizado apenas o sorteio da Mega da Virada, no dia 31.

Os três sorteios da próxima semana serão feitos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a Mega Sena que Serpa sorteada amanhã, 18, está acumulada e o prêmio previsto é de R$25 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas em casas lotéricas de todo o país.