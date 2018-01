Semana Nacional de Conciliação começa nesta 2ª em todo o País

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo participa desta segunda-feira, 3, até o sábado, 8, da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o País. Somente no Estado de São Paulo, deverão acontecer aproximadamente 16 mil audiências durante a semana. Nesta segunda, foram realizadas audiências no período da manhã em fóruns regionais da capital paulista e em 96 municípios do interior do Estado. No próximo sábado, no Fórum João Mendes Júnior, são previstas cerca de 2,5 mil audiências, com a participação de 234 conciliadores, 250 funcionários e 100 magistrados. Além das 16 mil audiências de primeira instância programadas pelo TJ/SP para a Semana Nacional de Conciliação, TJ paulista confirmou também a participação dos desembargadores na iniciativa, com a realização de 100 audiências de segunda instância sábado, 8 de dezembro, Dia da Justiça. A estimativa do CNJ é realizar cerca de 215 mil audiências em todo o País, com a participação dos tribunais estaduais, trabalhistas e federais. Os mutirões envolverão mais de 3 mil magistrados e 20 mil servidores.