Semana terá mais temporais Apenas em quatro horas, das 16 às 20 horas de ontem, o acumulado de chuvas chegou a 16mm, ultrapassando o previsto para ontem, de 10mm. E as pancadas não darão trégua esta semana. Segundo previsão da Climatempo, haverá pancadas fortes nas tardes de hoje, amanhã e quarta-feira, com acúmulo do índice pluviométrico de 15 mm a 20 mm por dia. Temperaturas ficarão entre 18ºC e 29ºC. A partir de quinta, o volume de chuvas aumenta, com previsão de 25 mm a 30 mm e temperaturas entre 19º C e 24ºC. Já para sexta, a previsão é de 50 mm, com temperaturas entre 20ºC e 24ºC.