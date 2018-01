Semana-teste para Marta na Câmara O governo da prefeita Marta Suplicy vai ter uma semana complicada na Câmara Municipal. Além do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), os vereadores da base governista vão tentar aprovar a criação de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) - da Máfia dos Fiscais e dos Devedores do ISS - e criar condições para aprovar até o fim do mês os projetos das Subprefeituras e do Plano Diretor. "Estamos prevendo a aprovação da LDO e das CPIs para esta semana. Mas é apenas uma previsão", afirma o líder do governo, vereador José Mentor (PT). A surpresa deve ficar por conta da aprovação da CPI para investigar a Máfia dos Fiscais. Leia mais no JT