Senado ''anistia'' servidores que não marcaram o ponto

Na prática, funcionários que tenham registrado apenas a entrada na Casa, mas não a saída, estão livres de punição. Apenas quem não registrou nenhum horário será considerado faltoso.

Heráclito disse que a medida é "técnica" e negou fracasso no ponto eletrônico. Segundo ele, a medida foi tomada porque ainda não houve a instalação completa do sistema. "Os registros de entrada e saída estavam sendo feitos de modo manual (via computador), e isso estava dando problema. Não tínhamos como marcar punição. Haveria dois pesos e duas medidas", disse.

Até maio. De acordo com Heráclito, a expectativa é que, entre abril e maio, o novo sistema já esteja em funcionamento.

A Secretaria de Comunicação do Senado disse que o ponto eletrônico, via computador e senha digital, gerou problemas no caso de funcionários que cumprem a jornada sem pausa para almoço. "Isso estava acarretando falha no sistema", informou.