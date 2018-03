Senado aprova com discrição novo ''trem da alegria''

O grupo ingressa no quadro de pessoal, com todos os direitos, inclusive a contagem do tempo de serviço para aposentadoria.

A iniciativa deveria favorecer 26 funcionários que recorreram por não terem sido beneficiados pela lei que garantiu a estabilidade funcional para os que já estavam no Senado, por pelo menos cinco anos, quando da promulgação da Constituição, em 1988.

A resolução, no entanto, só alcançou sete dos servidores, que têm padrinhos poderosos, como Mauro Fecury (PMDB-MA), Fernando Collor (PTB-AL), Valdir Raupp (PMDB-RO), Gerson Camata (PMDB-ES), Delcídio Amaral (PT-ES), Patrícia Saboia (PDT-CE) e de líderes do DEM. Os senadores pediram ao presidente do Senado, José Sarney, que premiasse os assessores. Sarney consultou o Tribunal de Contas da União. O ministro Raimundo Carreiro, ex-servidor do Senado, manifestou-se favoravelmente ao trem da alegria.