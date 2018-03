Senado aprova horário flexível para 'Voz do Brasil'

Os senadores aprovaram ontem projeto de lei que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil. As emissoras comerciais e comunitárias poderão transmitir o programa entre 19 horas e 23 horas, de acordo com a hora oficial de Brasília. Já as rádios educativas continuarão veiculando o programa no horário habitual, das 19 às 20 horas. As emissoras pertencentes ao Poder Legislativo - federal, estadual ou municipal - poderão escolher o horários de transmissão, quando houver sessão legislativa noturna. O texto terá de ser examinado mais uma vez pelos deputados, antes de ser encaminhado a sanção presidencial.

Em caso de calamidade pública, as emissoras poderão ser dispensadas da transmissão do programa, desde que o horário seja utilizado para a prestação de serviço de utilidade pública.