Senado aprova prazo para legalizar imigrante O plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei da Câmara dos Deputados que reabre para os imigrantes em situação irregular o prazo para a solicitação de residência provisória. O texto volta agora para análise na Câmara por causa da aprovação de quatro emendas. Pela proposta aprovada, poderá requerer residência provisória o estrangeiro que ingressou no País até 1º de novembro do ano passado e que ainda se mantém em situação irregular.