Senado dos EUA aprova resolução sobre caso S. O senado americano se posicionou oficialmente a favor da volta do menino S. ao convívio de seu pai biológico, em New Jersey. Na noite de terça-feira, os senadores aprovaram por unanimidade uma resolução que pede a devolução do menino pelo governo brasileiro. O deputado republicano por New Jersey Chris Smith foi quem encampou a campanha política a respeito do caso nos Estados Unidos. Smith chegou a acompanhar Goldman em viagem ao Brasil.