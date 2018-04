O Senado extinguiu as funções comissionadas de mais de 900 funcionários. A medida, porém, não atinge os postos de direção e chefia, que ficam inalterados até que a reforma administrativa seja completada. As mudanças resultam da aprovação do plano de cargos e salários, em 28 de julho. Com ele, a estrutura salarial dos funcionários passou por uma regularização.