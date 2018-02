Senador admite almoço na casa de Manduca

Ribeiro garantiu que não tem negócios com o deputado Chico Uejo (PSB), de Minas, apontado como aliado da quadrilha.

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) admitiu ter recebido o governador do Tocantins, Carlos Gaguim, em seu gabinete, mas afirmou não se lembrar do lobista. "Logo que assumiu o governo, Gaguim me pediu apoio para indicar alguém para a executiva no Estado. Sou vice-presidente do PMDB. Ele não tratou sobre recursos. Nunca teve emenda de meu gabinete para Tocantins." Jucá disse que "é normal o gabinete receber gente todo dia".

Gaguim, em nota oficial, atribuiu a "adversários políticos" as denúncias. Ele determinou "procedimento para apurar a idoneidade" da O.O. Lima Limpadora, que pertence ao grupo criminoso e tem contrato de R$ 13,8 milhões com sua gestão. "Todos os atos administrativos do governo são pautados pela legislação pertinente e obedecem à legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência."

Chico Uejo declarou que "nunca se envolveu em atividade ilícita" e que está à disposição para responder qualquer acusação.