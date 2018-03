Senador Romeu Tuma quer que PF investigue causas do apagão

O corregedor-geral do Senado, senador Romeu Tuma (PTB-SP), encaminhou no início da tarde desta sexta-feira, 13, à Mesa Diretora da Casa um requerimento para que a Polícia Federal (PF), por meio do Instituto de Criminalística, investigue as causas do apagão que atingiu 18 Estados na noite de terça-feira, "inclusive com a realização de perícia local e identificação dos eventuais responsáveis", destaca o senador.

No requerimento, Tuma ressalta que é função "primordial" do Senado fiscalizar os atos do Poder Executivo. Segundo ele, "é de fundamental importância que a população brasileira saiba as circunstâncias fáticas e os eventuais responsáveis, caso existam, pelo apagão elétrico."