Senadores pedem ajuda a Tarso sobre projetos de segurança

Os senadores Demóstenes Torres (DEM-GO) e Aloizio Mercadante (PT-SP) pediram, nesta terça-feira, 17, ajuda ao ministro da Justiça, Tarso Genro, para votar em plenário uma série de projetos na área de segurança, aprovados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Os projetos são uma resposta em resposta ao assassinado do menino João Hélio, em 7 de fevereiro, que foi arrastado por 7 quilômetros preso ao cinto de segurança do carro da mãe, que havia sido roubado em um semáforo no Rio de Janeiro. Na lista de prioridades, está o projeto que reduz a maioridade penal para 16 anos, em caso de crimes hediondos; o que cria o Fundo Nacional e Combate à violência pública e apoio às vítimas e outro que facilita a demissão do agente público que cometer crime no exercício do cargo.