Sensação de segurança no Brasil é equivalente à do Afeganistão

SÃO PAULO - A população brasileira se sente tão insegura quanto à do Afeganistão. É o que aponta pesquisa feita pelo Instituto Gallup. Segundo o relatório Global Law and Order 2015, os dois países receberam a mesma avaliação, com 52 pontos em uma escala de sensação de segurança que vai de zero a 100, e figuram entre os 15 piores colocados no ranking mundial. O país com a avaliação mais baixa é a Libéria.

Para medir a sensação de segurança das pessoas nos locais onde vive, a pesquisa perguntou se o cidadão se sente seguro quando anda à noite, se confiava na polícia local e se ele ou familiares teve dinheiro ou bens roubados no último ano. Os dados foram compilados após mais de 142 mil pesquisas realizadas em 2014 com adultos de 141 países diferentes.

Os resultados apontam que será mais difícil promover "sociedades pacíficas e inclusivas" nos países da América Latina e do Caribe, responsáveis pelo índice mais baixo pelo sexto ano consecutivo. A média na última pesquisa foi de 55 pontos. Quanto menor a pontuação, maior a proporção da população que relata sentir-se seguro.

Na Europa, o índice é de 77, enquanto nos Estados Unidos e no Canadá é de 78. O Sudeste Asiático é a região melhor avaliada, com 79 pontos. Para o Gallup, a má avaliação da América Latina está relacionada às altas taxas de homicídio - já que todos os países da região ficaram acima da média mundial nesse índice.

Na análise país por país, o Brasil ocupa a 13ª posição entre os mais inseguros. A avaliação, no entanto, está empatada com Peru (12º), Uganda (11º) e Afeganistão (10º), todos com 52 pontos. Já Cingapura, na Ásia, é considerado o mais seguro pela população local, com avaliação de 89 pontos.

A nota brasileira caiu quatro pontos entre 2013 e 2014. Na última pesquisa, apenas 36% dos brasileiros disseram se sentir seguros, enquanto em Cingapura o mesmo índice é de 91%.

Piores avaliações

1º Libéria - 40

2º Venezuela - 42

3º Congo - 43

4º África do Sul - 46

5º Paraguai - 46

6º Sudão do Sul - 50

7º Gabão - 50

8º Botswana - 50

9º Bolívia - 51

10º Afeganistão - 52

11º Uganda - 52

12º Peru - 52

13º Brasil - 52

14º Argentina - 53

15º Malawi - 53

Melhores avaliações

1º Cingapura - 89

2º Usbequistão - 88

3º Hong Kong - 87

4º Indonésia - 87

5º Suíça - 86

6º Noruega - 85

7º Canadá - 85

8º Tajiquistão - 84

9º Geórgia - 84

10º Dinamarca - 84

11º Áustria - 83

12º Mianmar - 83

13º Finlândia - 83

14º Alemanha - 83

15º Holanda - 82