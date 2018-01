'Senti a pulsação no peito dele', diz integrante do AfroReggae

O coordenador de percussão do AfroReggae, Anderson Elias dos Santos, afirmou na tarde desta sexta-feira, 23, em entrevista coletiva que sentiu o coração de Evandro da Silva bater quando chegou ao local do crime, após receber uma ligação informando sobre o assalto ao amigo. Ele disse que percebeu sinais vitais no corpo do coordenador Social do grupo.

Veja também:

"Um policial disse que aquilo era normal, por causa da reação do corpo, por conta do sangue. Não posso afirmar que ele estava vivo, mas senti a pulsação no peito dele", declarou ele.

Segundo Santos, o policial disse que, como a vítima estava morta, não havia chamado uma ambulância. "A sensação no momento foi de total incapacidade, de não poder salvar meu amigo." Ao ser questionado se acreditava que o policial agiu de má-fé, ele respondeu: "Houve má informação, acho que ele não verificou e me passou a informação errada."