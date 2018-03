Sentinela mata fuzileiro na Estação Rádio da Marinha no RJ

O soldado fuzileiro naval Thiago Miranda Rodrigues, de 22 anos, morreu na tarde de domingo, 14, após ser atingido por um tiro de fuzil disparado por um sentinela durante a troca da guarda do posto de transmissão da Estação Rádio da Marinha no Rio de Janeiro (ERMRJ).

De acordo com informações do Comando do 1º Distrito Naval, o incidente aconteceu por volta das 15 horas e Rodrigues morreu na hora. A Marinha abriu inquérito para apurar os fatos relacionados ao incidente.