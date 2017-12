Seqüestrado consegue fugir de cativeiro, na Grande SP Um homem que foi vítima de seqüestro conseguiu fugir esta manhã do cativeiro localizado na Rua Aparecida Goiânia, na Vila Barro, em Guarulhos. Segundo a polícia civil, o comerciante da Vila Rica, na zona Leste de São Paulo, teria sido seqüestrado ontem. Já no cativeiro, por volta das 6 horas, ele aproveitou a distração dos bandidos para fugir e chamou a polícia. Ninguém foi preso no local do cativeiro. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Guarulhos.