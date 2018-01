Seqüestrado decora placa e leva polícia a bandidos Um descuido dos bandidos levou a polícia a prender em flagrante dois homens acusados de seqüestrar um gerente do Habib´s e sua mulher para obrigá-lo a abrir o cofre da loja e entregar o dinheiro do caixa. José Antonio Alves de Almeida, de 37 anos, chegava em casa, na Cidade Líder, zona leste de São Paulo, quando foi abordado com a mulher por um dos ladrões. Eram 2 horas da manhã desta segunda-feira. Almeida voltava do trabalho e estava abrindo o portão da garagem quando viu um dos assaltantes sair de um Fusca, estacionado ali perto, e correr em sua direção, com uma arma na mão. O ladrão ordenou que ele não reagisse. Disse também que sabia que era gerente do Habib´s da Avenida Itaquera, em São Miguel Paulista. Os bandidos obrigaram o casal a retornar à loja, desligar o alarme e levá-los até o cofre. Os criminosos esvaziaram o caixa, colocando R$ 997,65 em uma pasta preta. Depois, mandaram o gerente ajudá-los a carregar até o Fusca o cofre da loja, onde havia cerca de R$ 4.000,00. O gerente aproveitou um descuido dos criminosos para decorar a placa do carro, de propriedade do irmão de um deles. Após a fuga, os bandidos libertaram os reféns. O gerente e a mulher foram até uma companhia da PM. Com o número da placa do carro, os policiais foram ao endereço do dono do veículo. Encontraram Roberto Neri de Oliveira, de 30 anos, que disse ter emprestado seu Fusca para o irmão, José Carlos Neri Ferreira, de 19 anos, morador de uma casa vizinha. A polícia achou o cofre e a bolsa com o dinheiro roubado na residência. O Fusca também estava lá. Ferreira e o comparsa, Roberto Carlos de Souza, de 20 anos, foram presos. Guarda Graças a uma denúncia anônima, guardas municipais da base de Vila Prudente, na zona leste, frustraram o seqüestro de Rosemar dos Santos Aquino, de 20 anos, administradora de uma rede de postos de combustíveis. Ela foi abordada na noite deste domingo quando chegava à sua casa, por 2 homens em um Monza. A intenção deles era manter Rosemar em cativeiro até esta segunda-feira, quando iriam com ela à central administrativa da rede de postos para retirar o dinheiro do cofre. Com a denúncia, os guardas prenderam Edvaldo Nascimento Pereira, de 26 anos, e Damião Soares Batista, de 22. Eles telefonaram para os cúmplices que fugiram e libertaram a vítima.