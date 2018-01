Seqüestro relâmpago termina em acidente em São Paulo Uma tentativa de um seqüestro relâmpago terminou com um acidente na zona oeste de São Paulo, por volta das 18 horas desta quarta-feira, 9. De acordo com informações iniciais, dois criminosos renderam uma mulher em seu carro no bairro da Lapa. Policiais desconfiaram dos ocupantes e passaram a seguir o veículo. Ao notar a proximidade do carro da polícia, os suspeitos começaram a correr e houve uma perseguição. Na Rua Barão de Passagem, os acusados perderam o controle e o carro bateu violentamente contra um poste. A polícia prendeu os dois suspeitos em flagrante. A vítima, que estava no lado do passageiro, sofreu fratura exposta e foi encaminhada para o Hospital das Clínicas por um dos helicópteros da Polícia Militar. A ocorrência será registrada no 7º Distrito Policial (DP). Acidente complica trânsito Um acidente envolvendo três carretas na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, deixou duas pessoas feridas e causa cerca de 6,5 quilômetros de congestionamento. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão ocorreu por volta das 17h30 na altura da Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte da capital. Os veículos ocupam duas das quatro faixas da pista expressa e o congestionamento começa na saída da Rodovia Castelo Branco e vai até o local do acidente, na Ponte Freguesia do Ó.