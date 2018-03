Ser bric é... "Já não existe mais ninguém no mundo com certeza absoluta do que faz", comemorou Lula ao desembarcar ontem no Casaquistão com a boa notícia de que a crise globalizou a ignorância. Somos todos, enfim, iguais nessa noite escura que encobre o planeta como um todo. Acabou aquele tempo em que "uns países sabiam mais que outros". Ninguém mais sabe de nada - oba! Parece discurso de time recém-chegado da segunda divisão que começa a gostar do jogo com os grandes em crise. É um jeito "bric" de pensar: para chegar ao topo não precisa necessariamente subir, desde que todos se agachem como agora. Ser "bric" é falar de igual para igual com quem já não serve de exemplo para nada. É se justificar pelo erro dos outros, como fez José Sarney comparando a pouca vergonha do Congresso brasileiro com a podridão do Parlamento na Inglaterra, na França, na Espanha... A crise ética é mundial, entende? Como disse Lula dia desses em Ecaterimburgo, "nosso Sarney não é pior do que os deles". RISCO DE OVERDOSE Já está pegando mal essa história de dirigente do Flamengo a toda hora dizer que "o Adriano precisa de carinho". Se nem a Mulher Moranguinho resolveu o problema, caramba! O cara é insaciável. ESTADISMO "Hare baba!" Lula, puxando assunto com o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh Evasão de privacidade Cássia Kiss contou no programa de Ana Maria Braga como conheceu um homem no aeroporto e, duas semanas depois, disse ao marido: "Acabou!" Tudo bem que tenha achado o cara, coisa difícil hoje em dia, mas pra que contar em público como despachou um casamento de 10 anos? Não precisava! Galinheiro em festa A Vigilância Sanitária adverte: "Ovo cru faz mal à saúde." Isso quer dizer o seguinte: os gambás vão ter de mudar seus hábitos! Ideia de jerico Para quem não estava mesmo entendendo direito que história é essa de Brics, o chanceler Celso Amorim comparou o colegiado emergente com a velha banda americana New Kids on the Block. Entendeu agora? Por cima Não deixa de ser uma homenagem honoris causa ao presidente da República a Playboy que chega às bancas amanhã com uma foto da Valesca Popozuda, de quatro, sobre uma foto do presidente Lula. FHC deve estar morrendo de inveja! Sobrou para elas A São Paulo Fashion Week começou aparentemente com o mesmo número de louras das edições anteriores. Ou seja, a cota de negros deve ter excluído as morenas do evento. Oremos! Queira Deus a Coreia do Norte não tome as dores da mosca que Obama atacou e abateu em pleno voo durante entrevista do presidente americano a uma rede de TV.