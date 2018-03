Ser fake é... Escrever com asteriscos: fakes batem papo nos tópicos das comunidades. Quando comunicam alguma ação, põem a palavra entre asteriscos (*beijando você*) Nunca falar do off: fake que é fake nunca revela a identidade, chamada de off, que corresponde a quando ele está offline Usar fotos e nomes famosos: no mundo fake do Orkut, é possível dar vida a ídolos mortos, como Janis Joplin, por exemplo, desde que você informe ser fake Freqüentar comunidades fake: há motéis fake, sorveterias fake e cinemas fake. A Balada Fake é, atualmente, a maior comunidade, com 256 mil participantes Registrar o casamento: adotar filhos ou contrair matrimônio entre fakes exige registro em cartório - igualmente fake, claro Fazer muitos amigos: dizem que é mais fácil fazer amigos como fake. Perfis falsos têm de ser lotados de amigos. Para isso, é preciso circular em comunidades