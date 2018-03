Será que Gisele vai ser mamãe? A curiosidade sobre a gravidez da top Gisele Bündchen ficou ainda mais aguçada depois que a modelo se negou a falar com a imprensa antes do desfile da Colcci. Ela sempre atende os jornalistas, por pelo menos 15 minutos, em entrevista coletiva. Talvez ela esteja evitando falar para não ter de mentir, como fez a respeito de seu casamento secreto, no início do ano. Segundo uma fonte disse à revista People, a modelo brasileira estaria "em êxtase" com a gravidez. A publicação não só confirmou a gravidez da top, como também já havia anunciado o casamento da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brandy.