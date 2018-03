Será que vai nevar?

É mais ou menos como curtir um sol em Londres ou uma chuva em Lima, no Peru. Precisa estar muito esperto - ou dar muita sorte - para chegar junto com a neve nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E olha que o turista brasileiro não é lá muito exigente com o inverno rigoroso. Dez minutos, que sejam, de precipitação rala de flocos brancos sobre o gorro de tricô bastam para fotografar, filmar, atirar um punhadinho da coisa na namorada, bater queixo, tomar uns escorregões e ainda ligar para casa pra dizer que conseguiu. "Mamãe, eu vi!" É mais ou menos como alguém do interior sendo apresentado ao mar. Todo mundo vira criança no primeiro contato com a neve, e ninguém precisa se envergonhar disso: somos todos jecas diante do desconhecido. O problema no caso do fenômeno esperado para esses dias no Sul do País é acertar a data e a hora do espetáculo. Você chega à tarde no dia que nevou de manhã ou, cansado de esperar, vai embora de véspera. Mas, se quiser arriscar de novo, a hora é essa. Faça as malas já! E boa sorte! O ROCK ERROU A versão publicada no livro Rock Roadie de que Jimi Hendrix foi assassinado por seu empresário, francamente, é a desmoralização da overdose. O SONHO ACABOU Ainda bem que John Lennon não está mais aqui para ver Paul McCartney, Ringo Starr e Yoko Ono posando de garotos-propaganda de videogame da Microsoft. Quem liga? Assessores mais próximos de Gilberto Kassab já sabem - ou pelo menos desconfiam - por que ele anda tão triste ultimamente. O prefeito não consegue emagrecer. Como se alguém ligasse para isso depois que Ronaldo e Adriano voltaram ao futebol. Só para artistas Deborah Secco e Roger Flores têm pelo menos um bom motivo para se casarem no sábado. Se a festa fosse na segunda-feira, ia encher de jogador de futebol. Deus sabe o que faz! O ex-governador Anthony Garotinho fez questão de deixar bem claro que não há nada de ideológico na sua decisão de largar o PMDB. Vai ver a religião dele não permite mais esse tipo de filiação. Isso não se faz A TV Globo cortou do especial Elas Cantam Roberto as apresentações de Adriana Calcanhotto, Marina Lima, Rosemary, Mart?nália e Paula Toller. Só não tesouraram a Marília Pêra na edição porque não tem homem pra isso na emissora. O último que passou por lá foi o Boni! Vida nova Para quem ainda duvida que Denilson não é mais aquele dos tempos em que ganhou fama de mulherengo e farrista, o jogador está trocando o Itumbiara por um time do Vietnã. Não é, convenhamos, circuito para quem está a fim de se divertir. Ou não, né?! Combinado! Vanderlei Luxemburgo avisa: "Não quero que as pessoas gostem de mim!" Tudo bem pra você, leitor?