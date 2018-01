Sérgio Cabral reconhece mais 3 municípios em emergência no Rio

O Governo do Rio homologou nesta terça-feira, 17, a situação de emergência decretada em mais três municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado: São Fidélis, Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana. Já são dez as cidades nesta situação.

O texto foi assinado pelo governador Sérgio Cabral e publicado nesta terça-feira no Diário Oficial. De acordo com o decreto, compete ao Estado à preservação do bem estar da população e das atividades sócio-econômicas nas regiões atingidas pelas chuvas.

Os outros municípios que já tiveram homologado a situação de emergência são Cardoso Moreira, Lajedo Muriaé, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itaperuna, Italva e Miracema, em decreto publicado no Diário Oficial do dia 10 de janeiro.