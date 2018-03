Sérgio Gaudenzi é empossado presidente da Infraero

O Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) elegeu e empossou, em reunião realizada nesta segunda-feira o novo presidente da empresa, o engenheiro Sérgio Maurício Gaudenzi, que substituirá o Brigadeiro José Carlos Pereira. A transmissão de cargo ocorrerá nesta terça-feira às 17h, no sexto andar do Ministério da Defesa. Veja também: Frases do ex-presidente da Infraero O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou aos conselheiros os três paradigmas que deverão nortear as ações do governo para o setor aéreo: Segurança, regularidade e pontualidade. No item segurança, estão envolvidas as ações do governo, na oferta de infra-estrutura aeroportuária e de controle de vôo; já as empresas devem garantir a manutenção dos seus equipamentos. O Brigadeiro José Carlos Pereira, ao se despedir do cargo, manifestou sua crença de que o Ministro conseguirá solucionar os problemas e manifestou satisfação em ser sucedido por um amigo, já que conhece Gaudenzi desde a adolescência. "É um prazer enorme estar com Sérgio Gaudenzi, nós fizemos o ginásio juntos", lembrou. Gaudenzi disse que, como servidor público, não poderia deixar de atender à convocação para presidir a Infraero. "Estou à inteira disposição para trabalhar com os outros órgãos", anunciou. O novo presidente reconheceu que ainda não conhece a Infraero mas mostrou-se confiante nas informações que receberá do antecessor. "Vou conversar com o meu Colega José Carlos", disse Gaudenzi.