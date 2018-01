Sérgio Marone, a estrela do dia A primeira personalidade do dia foi o ator Sérgio Marone, que desembarcou em São Paulo ontem à tarde, pouco antes do desfile da 2nd Floor. "Tinha que prestigiar meu amigo Nelson Alvarenga (dono da marca)", disse Marone, alvo dos flashes. Até o início da noite, ele era o único famoso que perambulava pelo SPFW. E assim figurinhas carimbadas ganharam destaque, caso de Costanza Pascolato e Regina Guerreiro.