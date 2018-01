Sérgio Naya alega problema de saúde e falta a depoimento O empresário Sérgio Naya, dono da construtora que ergueu o edifício Palace 2, que ruiu em fevereiro de 1998, matando oito pessoas, não compareceu hoje à 2.ª Vara Criminal da Justiça Federal. Ele deveria ser interrogado no processo que apura o crime de sonegação fiscal e evasão de divisas. Minutos antes da audiência, ao qual era obrigado a comparecer, os advogados de Naya anexaram uma petição, informando que o empresário tem "sério problema de saúde", que o impediu de viajar. Os ex-moradores do Palace 2 pretendiam aproveitar a passagem de Naya pelo Rio para citá-lo na ação de penhora de bens. O empresário até agora não depositou os R$ 30 milhões referentes à indenização dos moradores. O prazo do pagamento da dívida venceu há um mês