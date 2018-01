Sérgio Reis recebe alta do CTI O cantor sertanejo e empresário Sérgio Reis, de 61 anos, recebeu hoje pela manhã alta médica do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Materdei, na capital mineira, onde está internado desde a noite de quinta-feira, após sofrer um derrame cerebral. Reis foi transferido para um apartamento do hospital, depois de ser submetido a uma tomografia computadorizada. De acordo com o cardiologista Marcos Andrade, coordenador-chefe do CTI do Materdei, o exame revelou que a lesão hemorrágica provocada pelo chamado acidente vascular cerebral permanece estável. O cantor recuperou a movimentação normal do braço direito, que havia sido levemente afetada pelo derrame. Segundo o médico, o campo de visão do olho direito também está praticamente normalizado. De acordo com boletim médico divulgado às 10h30, assinado por Andrade e pelo coordenador de Neurologia Clínica do hospital, Luiz Cláudio Romanelli, durante a noite o quadro clínico de Reis apresentou também regressão parcial dos "déficits neurológicos". "Ele não apresenta nenhum sinal de recrudescimento da doença", disse o coordenador do CTI. "Doenças neurológicas costumam apresentar flutuações", explicou. O cantor deve permanecer em observação e poderá ser transferido para São Paulo, onde mora, até terça-feira. Ele está acompanhado de seu filho, Paulo Reis. O cantor está lúcido, segundo familiares, e teria até cantado para funcionários e outros pacientes do hospital. A agenda de shows de Sérgio Reis está cancelada até o dia 2 de junho.