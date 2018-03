Sergipe tem fortes chuvas e casas são destruídas

O Estado de Sergipe sofre, neste sábado, 10, com fortes chuvas, que atingem todo o Nordeste. A cidade de Aracaju, capital do Estado, registra até o momento 12 casas atingidas por deslizamentos de terra, segundo dados da Secretaria de Estado de Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social.

O desmoronamento deixou cinco pessoas desabrigadas e duas feridas.

Além da capital, mais 10 cidades registraram ocorrências de prejuízos causados pela chuva. No total, 210 pessoas ficaram desabrigadas no Estado.

A cidade de Carmópolis foi uma das mais atingidas, com 180 casas afetadas por alagamentos ou desmoronamentos. Três pessoas ficaram feridas e 200 estão desalojadas.

Segundo a Defesa Civil, está havendo uma ação conjunta do Estado com os municípios, inclusive com arrecadação de colchões e roupas para a população.

Não há registro de mortes. O término da chuva é esperado para segunda-feira.