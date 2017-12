Serra anuncia retomada das obras de ligação da Dutra O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 23, a retomada das obras de ligação da Rodovia Presidente Dutra com a Rodovia Carvalho Pinto na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. "Uma das prioridades de nossa administração são as estradas", disse Serra, citando que sua administração está liberando para este trecho cerca de R$ 13 milhões. O secretário de Transportes, Mauro Arce, informou que a obra está paralisada e, por isso, o governador autorizou o aditivo da segunda fase, no valor de R$ 12,7 milhões, necessário à retomada do projeto. "Com essa autorização, as obras serão retomadas até a sua conclusão. Fica faltando um trecho de cerca de 4 quilômetros até chegar na Carvalho Pinto". Mas, segundo Arce, essa parte ficará por conta da futura concessionária da Rodovia dos Tamoios, que assumirá projeto de duplicação e operação da estrada. Nesta etapa da obra, com 2,8 km de extensão, a Dersa (Desenvolvimento Rodoviário) investiu R$ 51 milhões e o município deu a contrapartida no valor de R$ 11 milhões. A previsão é que as obras devam gerar três mil empregos. Na primeira fase do projeto, com 1,8 km de extensão, foram investidos R$ 25,4 milhões. A Fase III, ainda em estudo, prevê 4,6 km de extensão e investimentos de R$ 46 milhões.