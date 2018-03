Serra assina convênio com municípios atingidos pelas chuvas O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), cobrou nesta terça-feira, 30, da Assembléia Legislativa rapidez na aprovação do orçamento estadual de 2007. A cobrança foi feita durante assinatura de convênio com 46 municípios atingidos pelas chuvas no valor de R$ 6,2 milhões. "O orçamento deveria ter sido aprovado no ano passado e não foi. Agora, só podemos operar com os duodécimos para pagar as despesas de custeio. É importante aprovar (o orçamento) para que essa ajuda aos municípios possa se materializar logo", afirmou Serra. Durante a cerimônia, Serra pediu para os prefeitos conversarem com os deputados de suas regiões para acelerar a votação do orçamento. E disse que na sua gestão à frente do governo do Estado de São Paulo todos os prefeitos, independente de partidos, serão atendidos igualmente. "Nenhum prefeito precisa mudar de partido para ser atendido", destacou. Do total previsto nos convênios assinados hoje com os 46 municípios, R$ 5 milhões são provenientes dos cofres do governo de São Paulo. E o restante (R$ 1,2 milhão) é a contrapartida dos municípios. O tucano disse que sua expectativa é que o orçamento possa ser aprovado ainda no mês de fevereiro. E ressaltou que a aprovação do orçamento não é importante só para esses municípios, mas sim para todo o Estado. Segundo a avaliação do coronel Miguel Libório Cavalcante, chefe da Defesa Civil do Estado de São Paulo, os dados mais recentes indicam que 95 municípios do Estado foram afetados pelas chuvas, 26 decretaram estado de emergência e o saldo de desabrigados é de cerca de 300, com nove mortes e quatro feridos.