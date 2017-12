Serra catarinense repete madrugada mais fria do ano

SÃO PAULO - A serra catarinense registrou na madrugada desta quarta-feira, 18, a temperatura mais baixa do ano no Estado, igualando a temperatura da última terça-feira, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran).

A massa seca e fria de origem polar mantém as temperaturas baixas no período noturno no Estado e os termômetros marcaram novamente durante a madrugada -2,7ºC na região serrana. Segundo o Ciran, a marca foi registrada em Urupema, no Planalto Sul do Estado, igualando os 2,7 graus abaixo de zero de ontem. O dia mais frio do ano também aconteceu em Florianópolis, com mínima de 10,2ºC.

O ar segue muito seco, inibindo a formação de nuvens, de acordo com o Ciran. Apesar do frio, o índice ultravioleta está alto, e com a ausência de nuvens em boa pare do estado, requer proteção solar adequado a cada tipo de pele, especialmente em atividades ao ar livre.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A semana segue fria e com volumes de chuva poucos significativos no Litoral e ensolarado na maior parte do estado. Este quadro de estabilidade só muda no decorrer da próxima semana.