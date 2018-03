Serra classifica de 'escorregão' a frase da candidata do PT O presidenciável tucano José Serra classificou como "escorregão" a declaração de Dilma Rousseff (PT), que disse que não foge quando "a situação fica difícil", interpretada como crítica aos que se exilaram durante o regime militar (1964-1985). "Acredito que nem tivesse se referido a mim, apesar da interpretação", disse ontem, em entrevista à Rádio Jovem Pan. "Confesso que não entendi direito a declaração, porque seria um desrespeito a toda essa gente e desconsideração com quem estava sendo perseguido e condenado", afirmou. "No meu caso, condenado à prisão de maneira maluca e totalmente ilegal, irregular, por crime de opinião." /