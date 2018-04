Serra da Canastra receberá investimento de R$13 milhões

SÃO PAULO - O Ministério da Integração Nacional irá investir cerca de R$ 13 milhões para revitalização de estradas internas do Parque Nacional da Serra da Canastra (Parnacanastra), em São Roque de Minas, onde se encontram as nascentes históricas do rio São Francisco. A autorização para abertura de procedimento licitatório para execução das obras foi assinada na última sexta-feira, 9.

A expectativa é que os investimentos impulsionem o turismo ecológico no local, melhorando as condições de tráfego no Parque. Entre os objetivos das obras estão corrigir as deficiências nos trechos avaliados, envolvendo traçado, solução geotécnica e geológica, projetos de terraplenagem, drenagem, preservação do meio ambiente e segurança viária. Numa extensão de 190,85 km, serão 176,73 km de revestimento primário, 6,0 km em calçamento tipo bloquete e 8,12 km de acessos exclusivos para pedestres.

O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado por Decreto Federal, em 1972, para recuperar, proteger e preservar uma área total de 200 mil hectares, onde são abrigadas as primeiras nascentes do São Francisco. A região apresenta flora com espécies que só nascem e proliferam naquele habitat e espécimes da fauna consideradas em extinção, como o tatu-canastra, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o pato-mergulhão.