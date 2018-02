Serra: decisão é 'estelionato eleitoral' Para o presidenciável do PSDB, José Serra, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins de proibir a publicação de reportagens sobre as investigações contra o governador Carlos Gaguim (PMDB), candidato à reeleição, "é um grande estelionato eleitoral". "Um escândalo daquele tamanho, de roubalheira de dinheiro público, e eles conseguem que seja proibido para os jornais e para a imprensa divulgar o que está acontecendo", afirmou. "É o esquema político do PT, porque trata da candidatura do PT no Tocantins."