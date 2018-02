Serra diz que carnaval de São Paulo está evoluindo O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou que o carnaval de São Paulo está evoluindo, mas não pode ainda ser comparado ao do Rio de Janeiro."Não dá para competir com o Rio porque lá é fase de concurso. É imbatível´. Serra, que chegou às 23h55 de sexta-feira no Sambódromo do Anhembi, seguiu direto para o camarote da prefeitura e foi aplaudido pelo público, ao contrário do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), que foi vaiado pelo público nas arquibancadas paulista ao ter a sua presença anunciada no sambódromo. Bem humorado, Serra disse que dança samba ´razoavelmente´, mas não diante de câmeras ou das fotos. "Se não vão achar que sou tão bom governador quanto sambista e aí estou perdido". Esta é a terceira vez que o governador vem ao sambódromo. A primeira foi em 2005 como primeiro e a segunda em 2006, no mesmo cargo. Neste sábado, o governador não deve comparecer no segundo dia dos desfiles. Perguntado sobre qual seria sua escola preferida, Serra disse que não podia revelar. "Futebol é uma coisa e escola de samba é outra", destacou o governador, que é palmeirense declarado. O governador também foi questionado se havia o que comemorar nos poucos mais de 40 dias de governo e afirmou que ´ainda tem muita coisa para fazer´. "Mas a gente tem que comemorar o carnaval, descontrair, porque depois tem muito trabalho". Serra foi para uma sala reservada com camarote da prefeitura onde também estava o prefeito Gilberto Kassab.