Serra diz que petistas fazem espionagem O presidenciável José Serra (PSDB) acusou o PT de ter "usado o aparato governamental para espionagem", referindo-se ao vazamento de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Pereira. "E não é a primeira vez", criticou, citando o caso da quebra de sigilo do caseiro Francenildo Costa. "Um partido pega informações sigilosas e usa na política, para ferir adversários."