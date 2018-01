Serra e Kassab lançam programa para despoluir córregos O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito da capital, Gilberto Kassab (PFL), anunciaram na manhã desta terça-feira, 20, o programa "Operação Natureza", que terá investimentos da ordem de R$ 200 milhões e tem o objetivo de despoluir, num prazo estimado de dois anos, os 40 córregos poluídos da cidade. O programa será executado através de ações conjuntas da Sabesp e 18 subprefeituras. Após a cerimônia de lançamento da ´Operação Natureza", realizada no Jardim Botânico, o governador falou que será feita uma ofensiva de rede de coleta e de captação para impedir que esses córregos continuem sendo esgotos a céu aberto de depósitos de lixo. Ao lado desses investimentos, o governador disse também que serão realizadas campanhas educacionais para conscientizar a população com relação a este tema. "Aí entra também a parte educacional, porque hoje são atirados pneus e todo tipo de detrito nas lagoas, córregos e bueiros. É por isso que polui toda água e meio ambiente." O governador de São Paulo e a secretária Estadual de Energia e Saneamento, Dilma Pena, aproveitaram a ocasião para criticar a administração do prefeito de Guarulhos, o petista Elói Pietá, na questão do meio ambiente. A secretária e o governador destacaram que a prefeitura de Guarulhos não dá prosseguimento às obras realizadas pela Sabesp que poderiam impedir o escoamento do esgoto da cidade para o Rio Tietê. Dilma disse que esta é uma decisão política do prefeito e que impede a Sabesp de terminar as obras que já duram três anos.