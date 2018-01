Serra e Mercadante evitam críticas diretas na televisão Sem enveredar para a discussão de grandes temas nacionais, a propaganda da Coligação "Compromisso com São Paulo", que apóia o candidato ao governo José Serra foi dirigida, na noite desta sexta-feira, 25, aos eleitores da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Com simplicidade, destacou a experiência administrativa de Serra de mais de 20 anos, na vida pública carimbando-a com um "20 anos de bons serviços". As promessas foram pontuais, baseadas no fato de que "há recursos para realizá-las", e foram feitas pelo próprio candidato, como investir nas Linhas 2 e 4 do Metrô. E o candidato é apresentado como um paulistano de hábitos comuns, descontraído e brincalhão. No final, um alerta para os eleitores do Interior: nos próximos programas José Serra vai mostrar o que fez e ainda fará pelo Interior. A propaganda da coligação "Melhor Pra São Paulo" , que apóia Aloizio Mercadante, do PT, também ficou no campo biográfico, reafirmando a competência e experiência do candidato. Depois de mostrar sua origem e parte de sua vida familiar, entra insistentemente na questão da segurança. Mercadante promete colocar a Força Nacional de Segurança atuando na cidade, para garantir a tranqüilidade do povo. E mostra a participação do candidato na aprovação de projetos importantes, enquanto senador, "eleito o melhor deste ano pelos jornalistas". O discurso dos candidatos que estão à frente nas pesquisas evita o embate direto e críticas ácidas. A pancadaria nas questões morais surgidas recentemente e que colocam muitos políticos sob suspeita, ficaram, mais uma vez, para os candidatos a deputados que - de verdade - funcionam mais como cabos eleitorais.