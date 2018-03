Serra: 'Esquerda tem de defender direitos humanos'

O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, definiu-se ontem como um político de esquerda, em resposta a PETISTAS que o classificaram como "um troglodita de direita". E contra-atacou: "Uma coisa é certa: quem se acha de esquerda tem de ser defensor de direitos humanos. Eu não teria confiado em Ahmadinejad", referindo-se ao presidente do Irã.

A afirmação foi feita durante sabatina realizada pelo canal Record News e o portal R7 - na qual o tucano ainda acusou a adversária petista Dilma Rousseff de fugir do debate, atacou o MST e prometeu, se eleito, "dar uma enxugada no desperdício". Sobre programas de governo, disse que o seu "não terá trololó nem firulas" e que virá "em forma de metas, como um milhão de novas vagas no ensino técnico e 154 policlínicas".

Serra reagiu com vigor ao ser mencionada a crítica do assessor da Presidência Marco Aurélio Garcia, que o chamou de troglodita. "Troglodita de direita é quem apoia o Ahmadinejad, que está matando mulheres a pedradas". Segundo o tucano. Garcia "é de direita, totalmente, não tem nada de esquerda. Falar de esquerda é falar em direitos humanos, em políticas efetivamente populares, de curto, médio e longo prazo, não no jogo de grupos econômicos".

E foi além: "Defender o maior juro real do mundo não é ser de esquerda, defender a menor taxa de investimento governamental do mundo em desenvolvimento não é ser de esquerda, defender a maior carga tributária do mundo em desenvolvimento também não é ser de esquerda".

Ao falar da rival Dilma Rousseff, começou com uma acusação implícita, sem citar seu nome: "Há uma fuga do debate, não apenas física, mas também de ideias". Em sua opinião, "não se debatem temas, hoje tem uma central de boatos, que espalha coisa, é uma atitude de ofendido quando você diz alguma coisa que todo mundo sabe que é verdade". Mais adiante, aproximou-a do presidente venezuelano Hugo Chávez: "Chávez já declarou voto em Dilma. Chávez é dilmista e o PT é chavista".

Desperdício. Em outro momento, advertiu que um de seus planos é reduzir a máquina pública. "Vou dar uma enxugada no desperdício. Tem excesso de cargo comissionado". E deu uma explicação a respeito dessas funções: "cargo em comissão significa nomear uma pessoa que não fez concurso e pode não ter nenhuma capacidade para a função. Boa parte é emprego político".

O candidato tucano também ironizou o MST: "Se eles fossem pela reforma agrária, estariam apoiando o Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, que foi exilado por ser relator do projeto pela reforma agrária. Ele é o patriarca dessa reforma." Garantiu que, eleito, faria novos assentamentos e atuaria para aumentar a produtividade dos que já existem. "Hoje você tem muitos assentamentos cujos proprietários vivem de cesta básica."

Falou também sobre a política que adotaria quanto ao salário mínimo: "Será o melhor possível." E detalhou: "Se Deus quiser, vai continuar aumentando nos próximos oito anos, no mesmo ritmo do governo Lula."

