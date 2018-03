Serra ganha direito de resposta inédito no Twitter O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, garantiu ontem um direito inédito de resposta. Conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deputado estadual Rui Falcão, que coordena a comunicação da campanha da petista Dilma Rousseff, terá de postar em seu Twitter uma mensagem informando que o TSE considerou ofensivas mensagens divulgadas por ele no dia 19.