Serra garante que concluirá trecho sul do rodoanel Em campanha por São Mateus, na zona leste de São Paulo, o candidato do PSDB ao governo paulista, José Serra, prometeu ?pisar no acelerador? e concluir o trecho sul do rodoanel em 4 anos de eventual mandato e se esforçar para finalizar também o trecho leste. O tucano cobrou mais empenho do governo federal. ?É uma obra nacional, a participação federal tem sido muito frouxa.? Segundo o candidato, cada trecho proposto custaria em torno de R$ 3 bilhões. Quanto ao trecho norte do rodoanel, ele admitiu ser impossível realizá-lo em 4 anos. ?Ficaria (faltando) o norte, que é muito mais complicado por causa das questões ambientais. Mas sul e leste dá para fazer.? Questionado sobre a cobrança de pedágio no rodoanel e se tal medida afugentaria os usuários, que continuariam utilizando as marginais tornando o anel viário inócuo, se esquivou. ?Esse é um assunto que chegando no governo nós vamos analisar, não está posto ainda.? Em São Mateus, Serra repetiu a breve caminhada que vem fazendo na campanha. Andou por 30 minutos no comércio local, onde camelôs regularizados ocupam 2 metros dos 5 metros da calçada - o que dificultava bastante o deslocamento do candidato. O tucano distribuiu autógrafos, posou para fotos e foi abordado por algumas pessoas. Um rapaz cumprimentou Serra por sua gestão no Ministério da Saúde. ?Ele fez muito por nós, soropositivos?, disse.